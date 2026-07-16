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Före detta talmannen Nancy Pelosi var en av demokraterna som röstade för förslaget. (J. Scott Applewhite / AP)
MellanösternkrisenRelationen Israel-USA

Varannan demokrat vill slopa stödet till Israel: ”Dramatisk svängning”

Av Emma Hedlin
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Nästan hälften av demokraterna i representanthuset röstade på onsdagen för ett förslag om att kapa USA:s militära och humanitära stöd till Israel, rapporterar amerikanska medier.

New York Times beskriver det som en ”snabb och dramatisk omsvängning”. Demokraterna, liksom Republikanerna, har i många år ovillkorligen stöttat Israel.

Flera av dem som röstade för förslaget motiverar det med att det är det enda sättet att markera mot den israeliska regeringens agerande i Gaza, på Västbanken och i Libanon. De motsatte sig dock att dra in det humanitära stödet.

– Jag hade önskat att vi kunde rösta om ett förslag som enbart gällde det militära stödet och samtidigt fortsätta stödja de humanitära insatserna. Men den möjligheten har vi inte, säger ledamoten Greg Casar.

De demokratiska rösterna räckte dock inte för att rösta igenom förslaget, som föll med 104–314.

Stödet uppgår till 3,3 miljarder dollar
NY Times  · Ofta betalvägg
Röstsiffrorna är också ett tecken på splittringen inom Demokraterna
Washington Post  · Ofta betalvägg
Bara en republikan röstade för förslaget
thehill.com
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