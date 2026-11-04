Aborträtten stärks i delstaterna Nevada och Virginia, samtidigt som väljarna i Missouri har röstat för att behålla dagens abortlagstiftning, skriver CNN.

Enligt kanalens prognos har en majoritet av väljarna i Nevada och Virginia röstat för att skriva in aborträtten i delstaternas grundlagar. I Missouri röstade väljarna nej till ett förslag om att upphäva aborträttslagar som infördes för två år sedan.

Idaho blev undantaget i de fyra delstater som röstade om aborträtten i folkomröstningar som anordnades i samband med kongressvalen. Där röstade väljarna för att inte införa lagstadgad aborträtt.