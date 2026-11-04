Opinionsmätningarna inför mellanårsvalet visade ett kraftigt övertag för Demokraternas kandidater, ändå var de helt i underkant. Det skriver Axios som konstaterar att Demokraterna underskattades i än högre utsträckning än vad Republikanerna blev underskattade i Donald Trumps genombrottsval 2016.

– Det nationella opinionsläget ger nu Demokraterna ett övertag på 13 procentenheter, det är fyra procentenheter mer än vad genomsnittet av de nationella opinionsmätningarna visade, säger statistikexperten Lakshya Jain.

På sin egen Substack beskriver han resultatet som ”århundradets tsunami”. Han konstaterar att ett styrande parti inte blivit fullt så här mörbultat sedan Watergateskandalen drabbade Richard Nixons presidentperiod i början av 1970-talet.