Årets mellanårsval har inneburit en rad historiska segrar och förstagångsresultat för Demokraterna, skriver AP.

Bland annat blir demokraten Chris Pappas i New Hampshire landets första öppet homosexuella manliga senator. Abdul El-Sayeds vinst i Michigan innebär samtidigt att en muslim för första gången kommer att sitta i senaten.

– Ni vågade satsa på den minst väntade av kandidater. Ni välkomnade mig till era hem, era kyrkor och era synagogor, sa El-Sayed till publiken i sitt tal på valnatten enligt The Guardian.

Även i guvernörsvalen skrevs historia. Med sin seger i delstaten New Mexico blir demokraten Deb Haaland den första kvinnliga guvernören med ursprungsamerikansk bakgrund i USA någonsin. Demokraten Keisha Lance Bottoms i Georgia blir samtidigt den första svarta kvinnan att väljas till guvernör. Och i Texas röstade väljarna bort guvernör Greg Abbott till förmån för Gina Hinojosa, som blir delstatens första latinamerikanska guvernör.

I representanthuset firar Demokraterna ytterligare en milstolpe: Partiet ser ut att få in över 100 kvinnor på de totalt 435 platserna, vilket är nytt rekord, skriver New York Times.