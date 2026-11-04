Rådgivare till Donald Trump tror inte att presidenten eller hans administration kommer att ifrågasätta valresultatet, då det helt enkelt gått för bra för Demokraterna i mellanårsvalet. Det uppger en rådgivare för CNN.

– Det var i princip för stort för att rigga, säger rådgivaren, en referens till Trumps slagord från valvinsten 2024.

Innan valet tycktes Trump förbereda sig för att misstänkliggöra valresultatet, genom att bland annat hävda att landet har stora problem med röstfusk.