ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Under natten mot söndagen vann New York Knicks sin första NBA-titel på 53 år. (Andres Kudacki/AP/TT)
NBA 25/26

New York tog hem NBA-titeln – första gången på över 50 år

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

New York Knicks kan titulera sig NBA-mästare igen – för första gången sedan 1973. Under natten mot söndagen segrade laget i den femte matchen mot San Antonio Spurs och vann därmed finalserien med 4-1.

Under större delen av matchen var det dock San Antonio som hade ledningen, skriver TT. Det var först i den sista ”quartern” som New York lyckades gå om och knipa segern med siffrorna 94-90.

Jalen Brunson var överlägset mest produktiv i New York – med sina 45 poäng stod han för nästan hälften av lagets totala poäng.

I fjärde ”quartern” stod Brunson för 13 raka poäng
www.espn.com
San Antonio höll länge ut – ledde med några få poäng
TT
Inför matchen uppmanade New Yorks borgmästare allmänheten att bete sig
BBC
Annons
Sommarweekend hos Elite – upp till 30% rabatt
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
NBA 25/26NBABasket