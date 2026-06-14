New York tog hem NBA-titeln – första gången på över 50 år
New York Knicks kan titulera sig NBA-mästare igen – för första gången sedan 1973. Under natten mot söndagen segrade laget i den femte matchen mot San Antonio Spurs och vann därmed finalserien med 4-1.
Under större delen av matchen var det dock San Antonio som hade ledningen, skriver TT. Det var först i den sista ”quartern” som New York lyckades gå om och knipa segern med siffrorna 94-90.
Jalen Brunson var överlägset mest produktiv i New York – med sina 45 poäng stod han för nästan hälften av lagets totala poäng.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen