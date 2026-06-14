New York tog hem NBA-titeln – första gången på över 50 år

New York Knicks kan titulera sig NBA-mästare igen – för första gången sedan 1973. Under natten mot söndagen segrade laget i den femte matchen mot San Antonio Spurs och vann därmed finalserien med 4-1.

Under större delen av matchen var det dock San Antonio som hade ledningen, skriver TT. Det var först i den sista ”quartern” som New York lyckades gå om och knipa segern med siffrorna 94-90.

Jalen Brunson var överlägset mest produktiv i New York – med sina 45 poäng stod han för nästan hälften av lagets totala poäng.