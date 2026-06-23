Nord Stream-sabotörernas täckmantel: Porrinspelning

När en grupp ukrainska dykare, fyra män och en kvinna, begav sig mot Östersjön hösten 2022 med dykutrustning och sprängämnen hade de en plan om de greps av polis. De skulle hävda att de spelade in en porrfilm med havstema, skriver The Telegraph.

– Det kommer inte att vara misstänkt alls i Tyskland eller Sverige, sa befälhavaren, vars begränsade kunskaper om Västeuropa härstammade från Sovjettiden.

Uppgifterna kommer från den nya boken ”The Nord Stream conspiracy” skriven av den granskande journalisten Bojan Pancevski, Europakorrespondent för Wall Street Journal.

Under flera års rapportering i Ukraina och Tyskland har Pancevski lärt känna de två huvudmännen bakom sabotaget av gasledningen Nord Stream, och intervjuat dem för boken.

De tycks inte ha tagit order direkt från Zelenskyj, utan agerat på eget initiativ, skriver han.