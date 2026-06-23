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Nord Stream läcker gas. (AP)
Nord Stream-sabotaget

Nord Stream-sabotörernas täckmantel: Porrinspelning

Av Joel Malmén
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När en grupp ukrainska dykare, fyra män och en kvinna, begav sig mot Östersjön hösten 2022 med dykutrustning och sprängämnen hade de en plan om de greps av polis. De skulle hävda att de spelade in en porrfilm med havstema, skriver The Telegraph.

– Det kommer inte att vara misstänkt alls i Tyskland eller Sverige, sa befälhavaren, vars begränsade kunskaper om Västeuropa härstammade från Sovjettiden.

Uppgifterna kommer från den nya boken ”The Nord Stream conspiracy” skriven av den granskande journalisten Bojan Pancevski, Europakorrespondent för Wall Street Journal.

Under flera års rapportering i Ukraina och Tyskland har Pancevski lärt känna de två huvudmännen bakom sabotaget av gasledningen Nord Stream, och intervjuat dem för boken.

De tycks inte ha tagit order direkt från Zelenskyj, utan agerat på eget initiativ, skriver han.

Porrfilms-alibit övergavs till slut
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Kvinnan i teamet är fortfarande ett mysterium (12 juni)
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Nord Stream-sabotaget
Wikipedia (en)
On 26 September 2022, a series of underwater explosions and consequent gas leaks occurred on 3 of 4 Nord Stream pipes, rendering them inoperable. The Nord Stream 1 (NS1) and Nord Stream 2 (NS2) are two of twenty-three natural gas pipelines between Europe and Russia. The leaks were located in international waters, but within the economic zones of Denmark and Sweden. Both pipelines were built to transport natural gas from Russia to Germany through the Baltic Sea, and are majority owned by the Russian majority state-owned gas company, Gazprom. Before the leaks, the pipelines were filled with natural gas but were not transporting it as a consequence of the Russian invasion of Ukraine. The leaks occurred one day before Poland and Norway opened the Baltic Pipe running through Denmark, bringing in gas from the North Sea, rather than from Russia as the Nord Stream pipelines do. Russia asked for an international investigation at the UN Security Council which was rejected with 3 votes in favor out of 15. Denmark, Germany and Sweden each initiated separate investigations, describing the explosions as sabotage. The Swedish and Danish investigations were closed in February 2024 without identifying those responsible, while the German investigation was ongoing. On August 21, 2025, the Italian police arrested a Ukrainian man on suspicion of being involved in the sabotage, following European arrest warrants issued by German authorities and on September 30 near Warsaw Polish police arrested another Ukrainian, who had evaded arrest since August 2024. As of September 2025 the German investigation reportedly had identified seven suspects including former members of a private diving school in Kyiv, one of whom has died. In October 2025 the suspect arrested in Poland was released when a Polish court denied the German extradition request.
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