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Nord Stream-läckan/den misstänkte när han greps i Italien förra året (TT/AP)
Nord Stream-sabotaget

Tyskland: Ukraina beordrade Nord Stream-sabotaget

Av Ebba Örn
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Det var ukrainska myndigheter som beordrade sabotaget mot gasledningen Nord Stream hösten 2022, enligt tyska åklagarmyndigheten. Det skriver nyhetsbyråer.

Under onsdagen riktade tyska åklagare formella anklagelser mot den 50-årige ukrainske man som suttit frihetsberövad för sabotaget. Enligt åklagarna har mannen och andra agerat ”på order av statliga myndigheter i Ukraina”.

50-åringen, som ska vara en tidigare soldat, ska ha haft en ledande roll i sabotaget. Han nekar till brott.

En kapten, en sprängämnesexpert och fyra djuphavsdykare ingick också i gruppen, enligt åklagarna
TT
Åtalas bland annat för medhjälp till krigsbrott
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