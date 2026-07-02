Tyskland: Ukraina beordrade Nord Stream-sabotaget
Det var ukrainska myndigheter som beordrade sabotaget mot gasledningen Nord Stream hösten 2022, enligt tyska åklagarmyndigheten. Det skriver nyhetsbyråer.
Under onsdagen riktade tyska åklagare formella anklagelser mot den 50-årige ukrainske man som suttit frihetsberövad för sabotaget. Enligt åklagarna har mannen och andra agerat ”på order av statliga myndigheter i Ukraina”.
50-åringen, som ska vara en tidigare soldat, ska ha haft en ledande roll i sabotaget. Han nekar till brott.
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