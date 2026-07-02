Tyskland: Ukraina beordrade Nord Stream-sabotaget

Nord Stream-läckan/den misstänkte när han greps i Italien förra året

Det var ukrainska myndigheter som beordrade sabotaget mot gasledningen Nord Stream hösten 2022, enligt tyska åklagarmyndigheten. Det skriver nyhetsbyråer.

Under onsdagen riktade tyska åklagare formella anklagelser mot den 50-årige ukrainske man som suttit frihetsberövad för sabotaget. Enligt åklagarna har mannen och andra agerat ”på order av statliga myndigheter i Ukraina”.

50-åringen, som ska vara en tidigare soldat, ska ha haft en ledande roll i sabotaget. Han nekar till brott.