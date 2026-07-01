Ukrainsk ex-soldat åtalas för Nord Stream-sabotaget
Tysk åklagare åtalar en ukrainsk man för att ligga bakom sprängningen av gasledningarna Nord Stream 2022, rapporterar Focus.
Enligt Süddeutsche Zeitung är mannen tidigare soldat.
Det är det första åtalet mot en person som misstänks ha deltagit i sabotaget mot gasledningarna, skriver Berliner Zeitung.
Mannen ska även ha haft kommando ombord på segelbåten Andromeda, som misstänks vara det fartyg sabotörerna använde vid attacken.
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