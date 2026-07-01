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Den misstänkte mannen leds av polis. (Uli Deck / AP)
Utrikes

Ukrainsk ex-soldat åtalas för Nord Stream-sabotaget

Av Adam Lindh
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Tysk åklagare åtalar en ukrainsk man för att ligga bakom sprängningen av gasledningarna Nord Stream 2022, rapporterar Focus.

Enligt Süddeutsche Zeitung är mannen tidigare soldat.

Det är det första åtalet mot en person som misstänks ha deltagit i sabotaget mot gasledningarna, skriver Berliner Zeitung.

Mannen ska även ha haft kommando ombord på segelbåten Andromeda, som misstänks vara det fartyg sabotörerna använde vid attacken.

Mannens telefon ska ha varit avlyssnad
www.sueddeutsche.de
Mannens advokat har bekräftat åtalet
www.focus.de
Attacker mot civil energiinfrastruktur är ett krigsbrott
www.berliner-zeitung.de
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TT
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