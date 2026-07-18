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Perspektiv på världen

Nordisk risklek ska göra barn säkrare och lyckligare

Climbing park in Trondheim. (Gorm Kallestad / NTB)

Klätterträd och leriga dammar är en del av vardagen på skandinaviska lekplatser. Tanken är att barn ska få träna på att bedöma risker och lära av sina misstag, skriver The Economis…

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The Economist

In praise of Scandinavia’s risky and dirty playgrounds

Kids stand to gain from a few bumps, bruises and m…

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