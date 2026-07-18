Nordisk risklek ska göra barn säkrare och lyckligare
Klätterträd och leriga dammar är en del av vardagen på skandinaviska lekplatser. Tanken är att barn ska få träna på att bedöma risker och lära av sina misstag, skriver The Economis…
The Economist
In praise of Scandinavia’s risky and dirty playgrounds
Kids stand to gain from a few bumps, bruises and m…
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