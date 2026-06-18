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Norges centralbankschef Ida Wolden Bache. (Amanda Pedersen Giske / NTB)
MellanösternkrisenNorska tillväxten

Norge avvaktar med räntan – varnar för höjning

Av Andreas Victorzon
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Norges Bank lämnar som väntat styrräntan oförändrad på 4,25 procent men flaggar för att inflationen är starkare än man tidigare räknat med.

– Om utvecklingen blir som vi nu förutser kommer styrräntan att höjas vid ett av de kommande penningpolitiska mötena, säger centralbankschefen Ida Wolden Bache i ett pressmeddelande.

Hon understryker samtidigt att osäkerheten i omvärlden fortfarande är stor och att konflikten i Mellanöstern påverkar olje- och råvarupriserna, som är viktiga för landets ekonomi.

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Norges Bank: Företagens snabbt ökande kostnader pressar upp inflationen
pressmeddelande · www.norges-bank.no
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