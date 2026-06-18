Norge avvaktar med räntan – varnar för höjning
Norges Bank lämnar som väntat styrräntan oförändrad på 4,25 procent men flaggar för att inflationen är starkare än man tidigare räknat med.
– Om utvecklingen blir som vi nu förutser kommer styrräntan att höjas vid ett av de kommande penningpolitiska mötena, säger centralbankschefen Ida Wolden Bache i ett pressmeddelande.
Hon understryker samtidigt att osäkerheten i omvärlden fortfarande är stor och att konflikten i Mellanöstern påverkar olje- och råvarupriserna, som är viktiga för landets ekonomi.
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