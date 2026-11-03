Norge gör som Finland och meddelar att deras landslag inte kommer att spela mot Ryssland i kommande ishockey-VM. Det skriver det norska ishockeyförbundet i ett uttalande.

Idrottens skiljedomstol Cas beslutade i förra veckan att upphäva beslutet att porta Ryssland från Internationella ishockeyförbundets tävlingar. Finland meddelade under gårdagen att man inte kommer att spela mot Ryssland och att man har försökt bilda en enad front med bland annat de nordiska länderna.