Tre kronor på rad efter en match i Euro Hockey Tour (EHT) mellan Sverige och Finland i Catena Arena i Ängelholm i början på sommaren.

Tre Kronor vägrar möta Ryssland i Ishockey-VM, meddelar Svenska ishockeyförbundet enligt TT.

I går meddelade Finland att de inte kommer att spela mot Ryssland, och tidigare i dag hakade även Norge på.

Idrottens skiljedomstol upphävde i förra veckan Internationella ishockeyförbundets beslut att porta Ryssland från sina tävlingar. Beslutet har väckt omfattande kritik.

I fredag sa Svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson till Aftonbladet att det inte var aktuellt med någon bojkott av matcherna för svensk del.