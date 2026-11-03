Nytt besked: Sverige spelar inte mot Ryssland i VM
Tre Kronor vägrar möta Ryssland i Ishockey-VM, meddelar Svenska ishockeyförbundet enligt TT.
I går meddelade Finland att de inte kommer att spela mot Ryssland, och tidigare i dag hakade även Norge på.
Idrottens skiljedomstol upphävde i förra veckan Internationella ishockeyförbundets beslut att porta Ryssland från sina tävlingar. Beslutet har väckt omfattande kritik.
I fredag sa Svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson till Aftonbladet att det inte var aktuellt med någon bojkott av matcherna för svensk del.