Sverige och fem andra europeiska länder vägrar spela mot Ryssland i hockey-VM nästa år, men bojkotten lär inte få Internationella ishockeyförbundet (IIHF) att backa från att åter släppa in Ryssland i värmen. Det säger Conny Jörneklint, tidigare domare i Idrottens skiljedomstol Cas, till TT:

– Om Ryssland skulle vara missnöjda och anser att de här länderna inte följer Cas beslut när de bojkottar matcher mot Ryssland – då kan Ryssland gå till Cas och säga att de här länderna ska föreläggas med ett vite på ett stort belopp om de inte spelar de här matcherna.

Cas motiverar sitt beslut med att det inte finns tillräckliga säkerhetsrisker för att Ryssland ska hållas borta från tävlingarna.

IIHF har sagt att de kommer respektera Cas-beslutet om att Ryssland ska få delta i hockey-VM. Beslutet gäller bara i den sporten och för det evenemanget.