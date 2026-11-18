Regeringen vill stoppa ryska skidåkare från att delta under vinterns VM i Falun, ett besked som välkomnas av längdstjärnan Linn Svahn.

– Så länge det pågår ett krig tycker jag det känns fel att tävla mot en rysk dräkt, säger hon till SVT Sport och fortsätter:

– Sedan tycker jag att det verkligen är jättesynd för enskilda idrottare, men det är ju ett fullskaligt krig som pågår.

Regeringen meddelade på onsdagen att idrottare och funktionärer anses utgöra en risk och att de inte kommer att beviljas visum och inresa.