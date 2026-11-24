Dariya Neprjajeva under en tävling i Falun i mars.

Tre ryska skidåkare får delta i världscuppremiären i Ruka i helgen, meddelar Finlands skidförbund i ett pressmeddelande.

Enligt förbundet omfattas inte Natalja Terentjeva, Darja Neprjajeva och Savelij Korostelev av de visumskärpningar som Finland införde tidigare i november. De tre åkarna kommer att tävla under neutral flagg.

Förbundet skriver att de fortsatt är emot ryskt deltagande, men att de är tvungna att följa reglerna från det internationella skidförbundet och idrottens skiljedomstol.