Norge, Finland och Ryssland i herrarnas stafett, 4x10 km, vid skid-VM i Seefeld 2019.

På en pressträff på onsdagen meddelade regeringen att man vill kunna stoppa ryska idrottare från att beviljas visum till Sverige – men så är redan fallet, rapporterar TT.

Regeringen menar att ryska idrottare utgör en risk för Sveriges internationella relationer och att de därför ska kunna nekas visum.

Men den tolkningen gör Migrationsverket redan, säger Oskar Ekblad, uppdragsledare på myndigheten, och hänvisar till EU:s bestämmelser för Schengenviseringar.

På den raka frågan om regeringens besked gör någon skillnad svarar Ekblad:

– Nej, regeringen har gjort ett uttalande och det stämmer väl överens med den tillämpning vi har.