Sverige vill stoppa ryska idrottare från att delta i skid-VM i Falun 2027, eftersom de kan utgöra en risk för Sveriges internationella förbindelser. Det meddelar regeringen på en pressträff.

Men det blir inget visumstopp, eftersom beslut om visum och inresa i Sverige inte fattas av regeringen, utan av ansvariga myndigheter. Myndigheterna kan dock använda regeringens bedömning när de avgör vilka som får resa in i Sverige.

Idrotten i Ryssland är tätt sammanflätad med den ryska regimen och militären, och ryska idrottsframgångar används systematiskt som verktyg för politisk propaganda i landet, säger idrottsminister Jakob Forssmed (KD).

– Vi tänker inte göra Sverige till en arena för rysk krigspropaganda, säger migrationsminister Johan Forssell (M).