Hockeyförbund överklagar Rysslandsbeslut från Cas
Internationella ishockeyförbundet (IIHF) överklagar beslutet av Idrottens skiljedomstol (Cas) att tillåta ryskt deltagande i ishockey-VM.
IIHF skriver på X att Cas oberoende kan ifrågasättas, eftersom det finns uppgifter om att två av skiljedomarna kan ha kopplingar till Ryssland.
Överklagandet görs till högsta domstolen i Schweiz. Den prövar inte själva sakfrågan men kan bifalla överklagandet om den finner att domarna har varit jäviga.
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