Internationella ishockeyförbundet (IIHF) överklagar beslutet av Idrottens skiljedomstol (Cas) att tillåta ryskt deltagande i ishockey-VM.

IIHF skriver på X att Cas oberoende kan ifrågasättas, eftersom det finns uppgifter om att två av skiljedomarna kan ha kopplingar till Ryssland.

Överklagandet görs till högsta domstolen i Schweiz. Den prövar inte själva sakfrågan men kan bifalla överklagandet om den finner att domarna har varit jäviga.