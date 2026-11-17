Efter finska beslutet – ryska konståkare stoppas
Sju ryska konståkare har stoppats från att tävla i helgens grand prix i Helsingfors, rapporterar TT. Det sker efter att Finlands regering förra veckan beslutade att neka ryska idrottare från att tävla på finsk mark.
Bland de som nu stoppas från att delta finns Anastasia Misjina och Aleksandr Galliamov, bronsmedaljörer i OS 2022. De är troligtvis de första som stoppas från att tävla i Finland efter att beslutet togs, skriver nyhetsbyrån.
bakgrund
Aleksandr Galliamov
Wikipedia (en)
Aleksandr Romanovich Galliamov (Russian: Александр Романович Галлямов, born 28 August 1999) is a Russian pair skater who currently competes as an Individual Neutral Athlete. With his skating partner, Anastasia Mishina, he is a 2022 Olympic pairs bronze medalist, 2022 Olympic bronze medalist in the team event, 2021 World champion, the 2022 European champion, the 2019–20 Grand Prix Final bronze medalist, a three-time Grand Prix event champion, and a three-time Russian national champion (2022, 2024-25). He is also the 2019 World Junior champion, the 2018 World Junior bronze medalist, 2018–19 Junior Grand Prix Final champion, and 2019 Russian national junior champion. Mishina/Galliamov won the gold medal in their Worlds debut at the 2021 World Championships, becoming the second youngest pair to win the World Championships after Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov.
bakgrund
Anastasia Mishina
Wikipedia (en)
Anastasia Viktorovna Mishina (Russian: Анастасия Викторовна Мишина, born 24 April 2001) is a Russian pair skater who currently competes as an Individual Neutral Athlete. With her skating partner, Aleksandr Galliamov, she is the 2022 Olympic pairs bronze medalist and the 2022 Olympic bronze medalist in the team event, 2021 World champion, the 2022 European champion, the 2019–20 Grand Prix Final bronze medalist, a three-time Grand Prix event champion, and a three-time Russian national champion (2022, 2024–25). She is also the 2019 World Junior champion, the 2018 World Junior bronze medalist, 2018–19 Junior Grand Prix Final champion, and 2019 Russian national junior champion. Mishina/Galliamov won the gold medal in their Worlds debut at the 2021 World Championships, becoming the second youngest pair to win the World Championships after Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov. With her former partner, Vladislav Mirzoev, she is the 2016 World Junior silver medalist, 2016 Junior Grand Prix Final champion, and 2016 Russian national junior champion.
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