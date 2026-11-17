Anastasia Misjina och Aleksandr Galliamov finns bland dem som inte får tävla i helgen. Arkivbild.

Sju ryska konståkare har stoppats från att tävla i helgens grand prix i Helsingfors, rapporterar TT. Det sker efter att Finlands regering förra veckan beslutade att neka ryska idrottare från att tävla på finsk mark.

Bland de som nu stoppas från att delta finns Anastasia Misjina och Aleksandr Galliamov, bronsmedaljörer i OS 2022. De är troligtvis de första som stoppas från att tävla i Finland efter att beslutet togs, skriver nyhetsbyrån.