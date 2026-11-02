Finland kommer inte att spela mot Ryssland i hockey-VM. Det säger hockeyförbundets ordförande Heikki Hietanen enligt Svenska Yle.

Förbundet har också försökt bilda en gemensam front med de övriga nordiska länderna och de stora hockeyländerna i Centraleuropa, fortsätter han.

– Om tillräckligt många länder bojkottar matcherna mot Ryssland blir det naturligtvis omöjligt att genomföra mästerskapet.

Svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson har slagit fast att Tre Kronor kommer att delta.

– Vi ska uttrycka vår uppfattning och linje, och även rösta utifrån den, men däremot är det inte aktuellt med en bojkott, säger han till TT.