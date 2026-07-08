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Illustrationsbild. (Ole Berg-Rusten / NTB)
Utrikes

Norrman vann 278 miljoner på lotto: ”Överraskad”

Av Adam Lindh
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En man i 30-årsåldern vann 278 miljoner norska kronor på Vikinglotto under onsdagskvällen, rapporterar VG.

– Han blev förstås väldigt överraskad, men samtidigt väldigt glad, säger Ola Thorset på Norsk Tipping till tidningen.

Trots den hissnande summan är det bara den elfte största vinsten i Norsk Tippings historia. Rekordet sattes 2017, då en person vann 341 miljoner norska kronor.

Vad mannen ska göra med pengarna är ännu oklart. En sak verkar dock säker – det blir ingen fotbollsresa till VM.

– Jag frågade om han tänkte resa till USA för att se fotbolls-VM, men han svarade att han inte är särskilt intresserad av fotboll, säger Ola Thorset.

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