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Norska fans i Oslo/Buckingham Palace. (AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Norrmän samlas för att ro vid Buckingham Palace

Av Joel Malmén
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Hela Norge kokar inför kvartsfinalen mot England. Till och med i motståndarlandets hjärta råder röd, blå och vit yra, rapporterar NRK.

Över 100 norrmän har samlats utanför Buckingham Palace i London för att sätta sig på marken och ro.

En av dem är norsk-engelska Sunniva Engh Parrish, som hejar på Norge i kvällens match.

– Vi har inte mycket att förlora. Och även om vi åker ut nu har vi ändå gjort en enorm prestation, säger hon.

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