Norrmän samlas för att ro vid Buckingham Palace
Hela Norge kokar inför kvartsfinalen mot England. Till och med i motståndarlandets hjärta råder röd, blå och vit yra, rapporterar NRK.
Över 100 norrmän har samlats utanför Buckingham Palace i London för att sätta sig på marken och ro.
En av dem är norsk-engelska Sunniva Engh Parrish, som hejar på Norge i kvällens match.
– Vi har inte mycket att förlora. Och även om vi åker ut nu har vi ändå gjort en enorm prestation, säger hon.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen