Norrmän samlas för att ro vid Buckingham Palace

Hela Norge kokar inför kvartsfinalen mot England. Till och med i motståndarlandets hjärta råder röd, blå och vit yra, rapporterar NRK.

Över 100 norrmän har samlats utanför Buckingham Palace i London för att sätta sig på marken och ro.

En av dem är norsk-engelska Sunniva Engh Parrish, som hejar på Norge i kvällens match.

– Vi har inte mycket att förlora. Och även om vi åker ut nu har vi ändå gjort en enorm prestation, säger hon.