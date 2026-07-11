Kronprinsen och friskare Mette-Marit laddar upp

Norges kronprins Haakon, på plats i Miami, är segerviss inför kvällens kvartsfinaldrabbning mot England. Det rapporterar VG.

– I sin bästa form kan det här laget slå vem som helst. Nu möter vi England, det är också ett starkt lag. Det ska bli väldigt spännande, säger han.

Han ger också en uppdatering om kronprinsessan Mette-Marits status efter lungtransplantationen i mitten av juni.

– Det går lyckligtvis bättre och bättre. [...] Hon och barnen ser fram emot matchen också.