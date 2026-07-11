Experter: England är mot repen

Norge följer matchplanen. Deras beslut att backa hem första fjärdedelen av matchen, och sedan börja satsa mer offensivt efter vätskepausen, är därför troligen helt enligt förbundskapten Ståle Solbakkens instruktioner. Det säger experterna i TV4:s studio i halvtid.

– Direkt efter vätskepausen gick man högre, Ødegaard väljer när laget ska sätta press och då kommer resten av laget, säger Jonas Olsson.

Scenförändringen har hållit i sig under andra halvlek då det snarare varit Norge som tagit över och haft flest chanser.

– Norge är mot repen, säger Jonas Olsson.

John Guidetti menar att ledningsmålet av Andreas Schjelderup egentligen inte var någon målchans alls, men ett oerhört välplacerat skott. England, å sin sida, är fortsatt oerhört beroende av sin stjärnduo Jude Bellingham och Harry Kane. Duon har gjort elva av tolv mål i årets VM-turnering, och det är därför ingen slump att Bellingham slagit till igen och kvitterat, säger han.

– Han är de stora matchernas man, vilken fotbollsspelare! säger Behrang Safari.