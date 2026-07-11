Polisen inför Norgefesten: Smäll inga fyrverkerier

Polisen i Oslo har förberett sig noggrant inför kvällens VM-kvartsfinal mellan Norge och England. Det säger polischefen Erik Hestvik till norska TV2.

Oavsett resultat väntas stora folksamlingar i centrala Oslo, och vid en norsk seger räknar polisen med att firandet blir långvarigt. Erfarenheterna från de tidigare VM-matcherna har gjort myndigheterna bättre förberedda, enligt Hestvik.

Hittills har firandet skötts väl, men polisen varnar för vissa beteenden.

– Vi har haft problem med att människor klättrar på byggnader och andra konstruktioner, vilket innebär en risk för skador. Vi har också sett fyrverkerier och bengaler, och det vill vi inte ha, säger Hestvik.

Den som använder fyrverkerier under kvällen riskerar böter på 6 000 norska kronor.