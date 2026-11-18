Norsk säkerhetstjänst: Ökad risk för terrorattacker
Det finns en förhöjd risk för att någon försöker genomföra ett terrordåd mot Norge nästa år. Det varnar landets säkerhetstjänst PST för, rapporterar norska medier. Inför 2027 har PST ändrat terrorhotnivån så att risken nu anses vara ”trolig” och inte bara ”möjlig” som tidigare.
Justitieminister Astri Aas-Hansen säger att läget är allvarligt.
– Det som är viktigt för mig och regeringen är att PST har möjlighet att agera på detta, säger hon till NRK.
bakgrund
Norska säkerhetstjänsten, PST
Wikipedia (sv)
Politiets sikkerhetstjeneste ("Polisens säkerhetstjänst", PST) är Norges säkerhetstjänst. PST är en myndighet direkt underställd Justis- og politidepartementet och ingår som en del i det nationella Politidirektoratet ("Polisstyrelsen"). Myndigheten grundades 1937 som Politiets overvåkningstjeneste ("Polisens övervakningstjänst", POT) och fick sitt nuvarande namn 2002. I PST:s huvuduppgifter ingår bland annat kontraterrorism, kontraspionage, hindra spridning av massförstörelsevapen, motverka politisk extremism, utarbeta säkerhetsråd och hotbildsanalyser åt myndigheter, skydd av utländska dignitärer och säkerhetsundersökningar.
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