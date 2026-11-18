Det finns en förhöjd risk för att någon försöker genomföra ett terrordåd mot Norge nästa år. Det varnar landets säkerhetstjänst PST för, rapporterar norska medier. Inför 2027 har PST ändrat terrorhotnivån så att risken nu anses vara ”trolig” och inte bara ”möjlig” som tidigare.

Justitieminister Astri Aas-Hansen säger att läget är allvarligt.

– Det som är viktigt för mig och regeringen är att PST har möjlighet att agera på detta, säger hon till NRK.