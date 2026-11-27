Norska flygbolaget Norse Atlantics begärs i konkurs
Det norska flygbolaget Norse Atlantics styrelse har beslutat att ansöka om konkurs, enligt ett pressmeddelande.
”Vi beklagar djupt de konsekvenser detta får för våra passagerare, medarbetare och samarbetspartners”, skriver man bland annat.
Beskedet kommer efter en period där bolaget ställt in många flygningar i spåren av de stigande bränslepriserna.
bakgrund
Norse Atlantic Airways
Wikipedia (sv)
Norse Atlantic Airways AS (OSE: NORSE) är ett norskt flygbolag för långdistansflyg med huvudkontor i Arendal, Norge. Flygbolaget grundades i februari 2021 och driver en flotta av Boeing 787 Dreamliner-flygplan mellan Europa och Nordamerika. Dess första flygning ägde rum den 14 juni 2022, från Oslo Gardermoen flygplats till New Yorks John F. Kennedy International Airport.
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