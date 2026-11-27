En Boeing 787 Dreamliner från Norse Atlantic Airways.

Det norska flygbolaget Norse Atlantics styrelse har beslutat att ansöka om konkurs, enligt ett pressmeddelande.

”Vi beklagar djupt de konsekvenser detta får för våra passagerare, medarbetare och samarbetspartners”, skriver man bland annat.

Beskedet kommer efter en period där bolaget ställt in många flygningar i spåren av de stigande bränslepriserna.