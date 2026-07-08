Norska laget missnöjt med hotellet inför VM-kvarten: ”Valt att byta”

Det norska herrlandslaget har fått lite grus i maskineriet inför den historiska kvartsfinalen mot England i fotbolls-VM, skriver norska medier.

Det hotell i Miami som laget anlände till under måndagen hade flera brister, något som TV2 var först med att rapportera.

Enligt NRK:s uppgifter möttes flera spelare av mögel eller cigarettrök i sina rum. Vissa rum var dåligt städade. Lagets VM-chef Truls Dæhli säger att det handlade om ”småsaker som vi gärna hade haft annorlunda”.

– Hittills har vi lyckats undvika den frustration som lätt kan uppstå när man lever tätt tillsammans under en längre tid, och vi ville inte riskera att något sådant skulle uppstå nu. Därför valde vi att byta hotell, säger han.