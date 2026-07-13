Norska VM-hjältarna hyllas redan på Gardermoen
Det norska fotbollslandslaget har landat på Gardermoen i Oslo. Planet blev eskorterat av två F-35 från flygvapnet, rapporterar norska medier.
Där har flygplatspersonal radat upp sig med norska flaggor, och brandbilar sprutar vatten i luften så att planet kör igenom en regnbåge.
Härnäst går färden in till Oslo där VM-hjältarna ska tas emot av kung Harald på slottet innan det bär ut på gatorna för att fira med tiotusentals landsmän.
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