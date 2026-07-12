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Det norska landslaget deppar i grupp. (JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMReaktioner på Norges VM

Krönikörer: All heder till Norge för insatsen

Av Daniel Persson
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Norge gick ut defensivt, växlade över till full gas. Men marginalerna var inte på det norska landslagets sida den här gången. Det blev ingen sista rodd, åtminstone inte mot semifinal, konstaterar Aftonbladets Erik Niva.

Han ringade själv in avgörandet till en fladdrande boll, ett felbeslut av målvakten Ørjan Nyland och en påpasslig Jude Bellingham.

Han vill dock inte sammanfatta Norges insats med resultatet, utan vilket intryck laget gjort.

”Mest engagemang, störst entusiasm vinner”, skriver Niva. ”Och om inte Norge är världsmästare enligt den här måttstocken, så är det i alla fall bra jävla nära”.

Svenska Dagbladets Anders Lindblad menar att det norska landslaget svarat för en bragd, trots att de nu blivit utslagna.

”Norge ska ha all heder av insatsen”, skriver han.

Anders Lindblad: En rejäl tavla blev avgörande
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Fotbolls-VMReaktioner på Norges VMJude BellinghamErik NivaAnders LindbladNorges herrlandslag i fotbollFotboll