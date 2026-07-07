Northvolts fordringsägare väntas få tillbaka en bråkdel
Konkursförvaltarna bedömer att det finns pengar att dela ut till Northvolts fordringsägare, men det blir bara en bråkdel av deras krav, rapporterar DI.
I bolaget Northvolt Expansion, som byggde ut fabriken i Skellefteå, fanns i maj tillgångar på 600 miljoner kronor och skulder på 6,7 miljarder kronor. Det skulle teoretiskt kunna innebära en utdelning på runt 10 procent, enligt konkursförvaltaren Jonas Premfors.
– Men det är jättesvårt att säga i dag vad det blir i slutändan, säger han till tidningen.
Totalt uppgår Northvoltkoncernens skulder till närmare 100 miljarder kronor, efter det som sannolikt är den största konkursen i svensk historia, skriver DI.
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