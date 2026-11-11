Årets första vinteroväder drar in på torsdagen och för med sig snö över de två översta tredjedelarna av landet, skriver TT.

– Från mellersta Värmland, Dalarna och sedan egentligen hela Norrland, även om de allra nordligaste delarna först får snöfall sent på fredag, säger SMHI:s meteorolog Niklas Eynevik.

Från torsdag klockan 14 till fredag klockan 23 är gul varning utfärdad i delar av sydvästra Svealand, Västernorrland, norra Hälsingland, Västerbottenskusten och södra Norrlandskusten.

I ett kustområde runt Skellefteå råder orange varning, och där uppmanar både SMHI och Trafikverket att undvika onödiga resor. Upp till fyra decimeter kan falla lokalt.

När snön dragit förbi väntar en solig lördag och ”ett ganska härligt vinterlandskap” på många håll, enligt Eynevik.