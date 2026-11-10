SMHI har utfärdat två gula varningar för snöfall senare i veckan. En för Västerbottenskusten torsdag och fredag, och en för Värmland och delar av sydvästra Svealand under torsdagen.

På Västerbottenskusten kan det falla 10 till 20 centimeter, i Skellefteåtrakten upp till 30 centimeter. I det sydligare varningsområdet väntas 5 till 15 centimeter, lokalt upp till 20.

Det lågtryck som drar in över landet under torsdag och fredag väntas föra med sig snö och nederbörd ända ner till norra Skåne. Exakt var det lägger sig som snö är ännu oklart.