Nu mörknar det i Stockholm – åska och regn drar in
Det har börjat åska och regna i Stockholmsområdet. Lördagens kraftiga oväder har tidigare drabbat både Västkusten, Småland och Östergötland, och nu är det huvudstadens tur.
– Åskovädret har nu nått Mälardalen och fortsätter norrut, säger SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen till TT.
Det väntas både åska, skyfall och blixtar innan ovädret drar vidare norrut vid 20-tiden.
– Vill du se fotbolls-VM utomhus bör du kanske hålla ett öga på himlen, säger SVT-meteorologen Deana Bajic.
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