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Regn och åskväder. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Nu mörknar det i Stockholm – åska och regn drar in

Av Jacob Ruderstam
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Det har börjat åska och regna i Stockholmsområdet. Lördagens kraftiga oväder har tidigare drabbat både Västkusten, Småland och Östergötland, och nu är det huvudstadens tur.

– Åskovädret har nu nått Mälardalen och fortsätter norrut, säger SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen till TT.

Det väntas både åska, skyfall och blixtar innan ovädret drar vidare norrut vid 20-tiden.

– Vill du se fotbolls-VM utomhus bör du kanske hålla ett öga på himlen, säger SVT-meteorologen Deana Bajic.

Det åskar på sina håll över hela Sverige under lördagen
TT
Många stockholmare har tagit sig till Stadion där Sveriges VM-match mot Nederländerna visas
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TV4-meteorologen: ”Det är våldsamt väder i dag”
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SMHI:s vädervarningar
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