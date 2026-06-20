Nu mörknar det i Stockholm – åska och regn drar in

Det har börjat åska och regna i Stockholmsområdet. Lördagens kraftiga oväder har tidigare drabbat både Västkusten, Småland och Östergötland, och nu är det huvudstadens tur.

– Åskovädret har nu nått Mälardalen och fortsätter norrut, säger SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen till TT.

Det väntas både åska, skyfall och blixtar innan ovädret drar vidare norrut vid 20-tiden.

– Vill du se fotbolls-VM utomhus bör du kanske hålla ett öga på himlen, säger SVT-meteorologen Deana Bajic.