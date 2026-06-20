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Ett Krösatåg, som bland annat trafikerar det berörda området, fotograferat vid perrongen på Karlskrona C vid ett tidigare tillfälle. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Utrikes

Åskan stoppar tåg – förseningar mellan Kalmar och Göteborg

Av Tor Gasslander
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Åskvädret som passerar över Sverige på midsommardagen har nått Småland, där blixtar har orsakat ett signalfel för tågen. Det är stopp mellan Alvesta och Rydaholm, och trafiken påverkas hela vägen till Kalmar och Göteborg, uppger Trafikverket för Expressen.

– Vi har reparatörer på plats snart som ser över hur mycket vi behöver åtgärda där innan vi kan börja köra tåg igen. Så just nu har vi ingen prognos, säger presstalespersonen Denny Josefsson.

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Expressen
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