Föräldrakontroll på X efter nästan 20 år
Nästan 20 år efter starten har X, tidigare Twitter, rullat ut en funktion för föräldrakontroll, rapporterar flera tekniksajter. Vårdnadshavare till användare mellan 13 och 17 år ska bland annat kunna begränsa tonåringarnas skärmtid och styra vilket innehåll de exponeras för.
Lanseringen sker efter återkommande kritik mot trygghetsbrister på Elon Musks plattform. Exempelvis har AI-chattboten Grok frekvent använts för att skapa sexualiserade bilder av kvinnor och barn.
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