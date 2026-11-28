Ny förlust för krisande Manchester United
Det tycks inte ha räckt att sparka huvudtränaren. På lördagen, med Mauricio Pochettino som ny huvudtränare, förlorade den forna toppklubben Manchester United återigen – denna gång mot Brentford, skriver Aftonbladet.
Brentford vann med hela 4-0 och förlusten innebär att Manchester United inte vunnit sedan i augusti och har tio raka matcher utan seger.
Brentford gick efter segern upp till femte plats, Manchester United ligger näst sist i Premier League.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen