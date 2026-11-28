Det tycks inte ha räckt att sparka huvudtränaren. På lördagen, med Mauricio Pochettino som ny huvudtränare, förlorade den forna toppklubben Manchester United återigen – denna gång mot Brentford, skriver Aftonbladet.

Brentford vann med hela 4-0 och förlusten innebär att Manchester United inte vunnit sedan i augusti och har tio raka matcher utan seger.

Brentford gick efter segern upp till femte plats, Manchester United ligger näst sist i Premier League.