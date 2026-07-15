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Vanlig parkslide, arkivbild. (Marianne Ahlenuis/TT / TT Nyhetsbyrån)
Hoten mot artrikedomen

Ny hybridvariant av parkslide sprids via fröer

Av Anders Hovne
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En ny variant av den besvärliga invasiva arten parkslide har fått spridning i Sverige, rapporterar P4 Halland. Arten har korsat sig med en vanlig trädgårdsväxt, bokharabinda.

Den nya hybriden kan spridas via fröer, till skillnad från vanlig parkslide som främst sprids via skott och rotsystem.

Forskare håller just nu på att kartlägga hur utbredd den nya hybriden hunnit bli och om den utgör problem.

Forskarna hoppas kunna hindra ytterligare spridning
radio+text · Sveriges Radio
Invasiva arter sprider sig efter nedskärningar (augusti 2025)
Sveriges Television
Läs mer om invasiva arter
bakgrund · www.naturvardsverket.se
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