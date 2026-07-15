Ny hybridvariant av parkslide sprids via fröer

En ny variant av den besvärliga invasiva arten parkslide har fått spridning i Sverige, rapporterar P4 Halland. Arten har korsat sig med en vanlig trädgårdsväxt, bokharabinda.

Den nya hybriden kan spridas via fröer, till skillnad från vanlig parkslide som främst sprids via skott och rotsystem.

Forskare håller just nu på att kartlägga hur utbredd den nya hybriden hunnit bli och om den utgör problem.