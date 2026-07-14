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Romina Pourmokhtari (L) höll pressträff om artskydd. (TT)
Hoten mot artrikedomen

Igelkotten blir fridlyst – blåsippan plockas bort

Av Alice Hermansson
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Regeringen har i dag presenterat en stor förändring av artskyddet, rapporterar TT. Igelkott, örtlav, raggtaggsvamp och ål blir fridlysta.

70 arter plockas också bort från listan, som nu omfattar drygt 230 arter. Bland de som inte längre finns med är blåsippa, gullviva och murgröna, eftersom regeringen anser att de inte är hotade.

– Dagens nationella fridlysning är trubbig. En akut hotad art skyddas precis lika mycket som en ängsblomma, och det här vill vi ändra på, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Man inför även ett nytt system för artskydd där arter delas in i fyra olika skyddsnivåer. Samtidigt införs nya undantag och en dispensmöjlighet för att göra det enklare att bedriva bland annat jord- och skogsbruk samt genomföra projekt som anses vara viktiga för samhället, exempelvis energiproduktion och försvar.

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TT
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Aftonbladet
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