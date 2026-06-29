Ny paus vid SSAB:s stålverk: ”Ingen har blivit sjuk”
Ståljätten SSAB har på nytt pausat arbetet på byggarbetsplatsen för bolagets nya stålverk i Luleå, enligt ett pressmeddelande.
Orsaken är att personburna gasvarnare visat utslag för låga halter av vätecyanid.
– Utslagen ligger under de yrkeshygieniska gränsvärdena och ingen som arbetat på platsen har blivit sjuk. Vi kommer nu att ytterligare utöka vårt mätprogram, säger SSAB-chefen Carl Orrling i en kommentar.
Sjukdomsfallen på SSAB — det gäller saken
- Ett 20-tal personer insjuknade under markarbeten vid SSAB:s nya stålverksbygge i Luleå under våren 2026.
- Provsvar visade förhöjda halter av kvävedioxid och svaveldioxid i maskinhytterna under pågående arbete.
- Länsstyrelsen hade varnat SSAB för kraftigt förorenad mark och krävt fler kontroller inför byggstarten.
- Polisen inledde en förundersökning om arbetsmiljöbrott och teknisk undersökning har ännu inte kunnat genomföras.
- Fackförbundet Seko begärde skyddsstopp och kräver risk- och konsekvensanalys innan arbetet kan återupptas.
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