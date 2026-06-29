Ny paus vid SSAB:s stålverk: ”Ingen har blivit sjuk”

Ståljätten SSAB har på nytt pausat arbetet på byggarbetsplatsen för bolagets nya stålverk i Luleå, enligt ett pressmeddelande.

Orsaken är att personburna gasvarnare visat utslag för låga halter av vätecyanid.

– Utslagen ligger under de yrkeshygieniska gränsvärdena och ingen som arbetat på platsen har blivit sjuk. Vi kommer nu att ytterligare utöka vårt mätprogram, säger SSAB-chefen Carl Orrling i en kommentar.