Näsblod på SSAB dagar efter att arbetet återupptagits
Bara två dagar efter att ståltillverkaren SSAB:s fabriksbygge i Luleå öppnat igen har en anställd drabbats av näsblod, rapporterar Norrbottens-Kuriren.
– Vi tar allt på allvar och aktiverar vår nya rutin, säger Martin Gidlund, kommunikationsansvarig på SSAB.
Hela anläggningen har varit stängd sedan i påskas, sedan flera personer drabbats av mystiska sjukdomar. I slutet av maj meddelade SSAB att fina dammpartiklar tros ha legat bakom.
Sjukdomsfallen på SSAB — det gäller saken
- Ett 20-tal personer insjuknade under markarbeten vid SSAB:s nya stålverksbygge i Luleå under våren 2026.
- Provsvar visade förhöjda halter av kvävedioxid och svaveldioxid i maskinhytterna under pågående arbete.
- Länsstyrelsen hade varnat SSAB för kraftigt förorenad mark och krävt fler kontroller inför byggstarten.
- Polisen inledde en förundersökning om arbetsmiljöbrott och teknisk undersökning har ännu inte kunnat genomföras.
- Fackförbundet Seko begärde skyddsstopp och kräver risk- och konsekvensanalys innan arbetet kan återupptas.
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