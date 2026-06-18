Näsblod på SSAB dagar efter att arbetet återupptagits

Bara två dagar efter att ståltillverkaren SSAB:s fabriksbygge i Luleå öppnat igen har en anställd drabbats av näsblod, rapporterar Norrbottens-Kuriren.

– Vi tar allt på allvar och aktiverar vår nya rutin, säger Martin Gidlund, kommunikationsansvarig på SSAB.

Hela anläggningen har varit stängd sedan i påskas, sedan flera personer drabbats av mystiska sjukdomar. I slutet av maj meddelade SSAB att fina dammpartiklar tros ha legat bakom.