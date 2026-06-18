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SSAB:s nya stålverksbygge i Luleå. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sjukdomsfallen på SSAB

Näsblod på SSAB dagar efter att arbetet återupptagits

Av Anders Hovne
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Bara två dagar efter att ståltillverkaren SSAB:s fabriksbygge i Luleå öppnat igen har en anställd drabbats av näsblod, rapporterar Norrbottens-Kuriren.

– Vi tar allt på allvar och aktiverar vår nya rutin, säger Martin Gidlund, kommunikationsansvarig på SSAB.

Hela anläggningen har varit stängd sedan i påskas, sedan flera personer drabbats av mystiska sjukdomar. I slutet av maj meddelade SSAB att fina dammpartiklar tros ha legat bakom.

Sjukdomsfallen på SSAB — det gäller saken

  • Ett 20-tal personer insjuknade under markarbeten vid SSAB:s nya stålverksbygge i Luleå under våren 2026.
  • Provsvar visade förhöjda halter av kvävedioxid och svaveldioxid i maskinhytterna under pågående arbete.
  • Länsstyrelsen hade varnat SSAB för kraftigt förorenad mark och krävt fler kontroller inför byggstarten.
  • Polisen inledde en förundersökning om arbetsmiljöbrott och teknisk undersökning har ännu inte kunnat genomföras.
  • Fackförbundet Seko begärde skyddsstopp och kräver risk- och konsekvensanalys innan arbetet kan återupptas.
SSAB öppnade i Luleå – arbetare drabbad av näsblod
Sveriges Television
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