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SSAB pausade bygget av elektrostålverket i Luleå i nästan två månader. (Pär Bäckström/TT)
Sjukdomsfallen på SSAB

Experter sågar SSAB:s förklaring om sjuka arbetare

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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SSAB:s förklaring till sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på elektrostålverket i Luleå är inte trovärdig, säger flera experter som DN har pratat med.

I slutet av maj uppgav bolaget att det förmodligen var en kombination av damm, väder och luftvägsvirus som låg bakom att ett 20-tal anställda blev sjuka och att bygget pausades i nästan två månader.

Maria Kippler, som är docent i miljömedicin vid Karolinska institutet, menar att utredningen som förklaringen grundas på genomfördes under för kort tid.

– Det känns som att det här var den enkla vägen ut, att det skulle vara den enda förklaringen, säger Kippler till DN.

Sjukdomsfallen på SSAB — det gäller saken

  • Ett 20-tal personer insjuknade under våren 2026 vid SSAB:s nya stålverksbygge i Luleå, med symtom som huvudvärk, illamående och näsblod.
  • Arbetet pausades den 3 april och omfattande mätningar visade förhöjda halter av kvävedioxid och svaveldioxid i maskinhytterna.
  • Länsstyrelsen hade varnat för kraftigt förorenad mark och polisen inledde en förundersökning om arbetsmiljöbrott.
  • SSAB genomförde över 150 000 gasmätningar utan att hitta en entydig orsak, men pekade senare ut fina dammpartiklar som huvudorsak – i kombination med väder och säsongsvirus.
  • Bygget återupptogs stegvis i slutet av maj och Statens haverikommission inledde en förstudie av händelserna.
Expertinstansen kom till helt andra slutsatser än SSAB
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