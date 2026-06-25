Experter sågar SSAB:s förklaring om sjuka arbetare

SSAB pausade bygget av elektrostålverket i Luleå i nästan två månader.

SSAB:s förklaring till sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på elektrostålverket i Luleå är inte trovärdig, säger flera experter som DN har pratat med.

I slutet av maj uppgav bolaget att det förmodligen var en kombination av damm, väder och luftvägsvirus som låg bakom att ett 20-tal anställda blev sjuka och att bygget pausades i nästan två månader.

Maria Kippler, som är docent i miljömedicin vid Karolinska institutet, menar att utredningen som förklaringen grundas på genomfördes under för kort tid.

– Det känns som att det här var den enkla vägen ut, att det skulle vara den enda förklaringen, säger Kippler till DN.