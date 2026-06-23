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Arkivbild. (Richard Drew / AP)
Dagens börs

Techfrossan fortsätter på Wall Street: ”Hälsosamt”

Av Aron Sigblad
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Wall Street öppnar mestadels kraftigt nedåt när techfrossan fortsätter på tisdagen.

Techraset i går smittade av sig på Asienbörserna. Chipjätten SK Hynix, som varit vinnare i AI-hajpen, rasade över 12 procent. Seoulbörsen handelsstoppades och rasade slutligen hela 10 procent.

Några minuter efter öppning faller USA Nasdaqbörsen 2,1 procent, medan breda S&P 500 och Dow Jones backar 1,4 respektive 0,6 procent.

Chipsektorn är förlorare där bland andra Micron, Sandisk och Seagate Technology faller 9–11 procent. Även AMD och Qualcomm går tungt.

Techbjässen Alphabet fortsätter ner 2 procent efter gårdagens fall på 5 procent, kopplat till oro kring uppmärksammade avhopp i bolagets AI-labb.

Samtidigt menar Morgan Stanley-förvaltaren Andrew Slimmon att AI-raset är ”hälsosamt”.

– Jag tycker inte att de (AI-bolagen) är dyra, men många investerare äger dem. När momentumhandlarna flockas kring samma aktier får man kraftiga rekyler som den vi ser nu. Jag skulle säga att det är hälsosamt, säger han till CNBC.

IBM går mot strömmen och stiger över 3 procent efter att storbanken JP Morgan höjt sitt råd ett snäpp till övervikt.

Vidare fortsätter utförslöpan för SpaceX som backar 3 procent. Därmed handlas aktien med minussiffror för fjärde dagen i rad.

Texten uppdateras.

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