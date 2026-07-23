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Justitieminster Gunnar Strömmer (M) och klimatminister Romina Pourmokhtari (L)) vid regeringens sommarfika på Rosenbad på torsdagen. (Anna Hållams/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Svenska brottsbekämpningen

Ny typ av säkerhetsvakt med större befogenhet utreds

Av Tomas Ekelund
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Regeringen ska utreda om en ny typ av säkerhetsvakt bör införas i Sverige, så kallade lokala säkerhetsvakter. Tanken är att exempelvis kommuner ska kunna använda dem för att stärka tryggheten lokalt, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M).

– Det skulle kunna vara en roll som har större befogenhet än vanliga ordningsvakter, men mindre befogenheter än polisen, säger han på en pressträff enligt TT.

Utredningen ska även titta på om vanliga ordningsvakter kan användas i större utsträckning än i dag
TT
Ordningsvakt
bakgrund · polisen.se
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