Ny typ av säkerhetsvakt med större befogenhet utreds

Regeringen ska utreda om en ny typ av säkerhetsvakt bör införas i Sverige, så kallade lokala säkerhetsvakter. Tanken är att exempelvis kommuner ska kunna använda dem för att stärka tryggheten lokalt, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M).

– Det skulle kunna vara en roll som har större befogenhet än vanliga ordningsvakter, men mindre befogenheter än polisen, säger han på en pressträff enligt TT.