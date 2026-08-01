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Scen ur ”Spider-Man: Brand New Day.” (/AP/TT / AP)
Marvels nya satsningar

Nya ”Spider-Man” slog rekord redan före premiären

Av Peter Johansson
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Nya ”Spider-Man: Brand new day” drog in 72 miljoner dollar – motsvarande omkring 700 miljoner kronor – bara på förhandsvisningarna i USA. Det rapporterar Deadline.

Det är mer än någon annan film tidigare lyckats med.

Filmen hade världspremiär i onsdags och intäkterna under första helgen väntas sluta på omkring 2,6 miljarder kronor.

Förhandsrekordet innehades tidigare av en annan Marvelfilm, Avengers: Endgame
deadline.com
Rekord för ”Spider-Man” – redan före premiären
TT
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