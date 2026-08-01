Nya ”Spider-Man” slog rekord redan före premiären
Nya ”Spider-Man: Brand new day” drog in 72 miljoner dollar – motsvarande omkring 700 miljoner kronor – bara på förhandsvisningarna i USA. Det rapporterar Deadline.
Det är mer än någon annan film tidigare lyckats med.
Filmen hade världspremiär i onsdags och intäkterna under första helgen väntas sluta på omkring 2,6 miljarder kronor.
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