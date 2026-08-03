Nya ukrainska attacker mot Wildberries i Ryssland

Personer på väg in och ut ur Wildberries i Moskva. Akrivbild.

Ukraina har återigen slagit till mot lagerlokaler tillhörande företaget Wildberries i Ryssland, rapporterar Kyiv Independent.

Overifierat videomaterial i sociala medier visar tjock svart rök som stiger från byggnaden i staden Khryastovo nära Moskva. Wildberries bekräftar att det brinner i en av deras anläggningar och skriver att ingen dödats.

Ukraina har attackerat anläggningar kopplade till Wildberries, som ofta beskrivs som ”Rysslands Amazon”, vid minst 24 tillfällen sedan början av juli. Enligt Ukraina använder Ryssland kedjan för att transportera krigsmateriel.