Nytt norskt Wimbledonfiasko – Ruud utslagen direkt

Den norske tennisstjärnan Casper Ruud, rankad tolva i världen, är utslagen i Wimbledon. Ruud förlorade i tre raka set (4–6, 2–6, 6–7) mot polske Hubert Hurkacz.

27-åringen har spelat final i både Franska öppna och US Open, men i Grand Slam-turneringen utanför London är hans facit sämre. På sju försök har han aldrig gått längre än andrarundan.

Hurkacz var som bäst rankad sexa i världen 2024, men i dag har han halkat ner till 96:a.