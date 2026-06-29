Nytt norskt Wimbledonfiasko – Ruud utslagen direkt
Den norske tennisstjärnan Casper Ruud, rankad tolva i världen, är utslagen i Wimbledon. Ruud förlorade i tre raka set (4–6, 2–6, 6–7) mot polske Hubert Hurkacz.
27-åringen har spelat final i både Franska öppna och US Open, men i Grand Slam-turneringen utanför London är hans facit sämre. På sju försök har han aldrig gått längre än andrarundan.
Hurkacz var som bäst rankad sexa i världen 2024, men i dag har han halkat ner till 96:a.
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