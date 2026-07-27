ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Bild från polisinsatsen 24 juli. (Fredrik Persson /TT)
Skjutningen i Hässelby

Offret i Hässelby jobbade på skola: ”En chock”

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Mannen som sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm i fredags var anställd på en skola i området, rapporterar TV4 Nyheterna. Rektorn på skolan fick höra om skjutningen i helgen och säger att det kom helt oväntat.

– Man blir ju förvånad, det är en chock att det händer en anställd.

Rektorn säger vidare att man fokuserar på att ge anställda och elever stöttning, och att personalstyrkan har stärkts upp.

Flera anhållna – beslut om häktning senast på tisdagen
www.tv4.se
Tre personer anhölls i helgen
Expressen
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen