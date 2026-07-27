Offret i Hässelby jobbade på skola: ”En chock”

Mannen som sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm i fredags var anställd på en skola i området, rapporterar TV4 Nyheterna. Rektorn på skolan fick höra om skjutningen i helgen och säger att det kom helt oväntat.

– Man blir ju förvånad, det är en chock att det händer en anställd.

Rektorn säger vidare att man fokuserar på att ge anställda och elever stöttning, och att personalstyrkan har stärkts upp.