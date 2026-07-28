Tre tonåringar begärs häktade efter skjutningen
Tre tonåringar begärs häktade efter dödsskjutningen i Hässelby i västra Stockholm i fredags, rapporterar flera medier.
De misstänkta är mellan 15 och 19 år gamla och anhölls under lördagen, skriver TT. De är misstänkta för mord och grovt vapenbrott.
Häktningsförhandlingen kommer att hållas under tisdagen.
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