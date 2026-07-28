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Polis på plats i Hässelby vid händelsen. (Fredrik Persson /TT / TT Nyhetsbyrån)
Skjutningen i Hässelby

Tre tonåringar begärs häktade efter skjutningen

Av Hannah Gustafsson
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Tre tonåringar begärs häktade efter dödsskjutningen i Hässelby i västra Stockholm i fredags, rapporterar flera medier.

De misstänkta är mellan 15 och 19 år gamla och anhölls under lördagen, skriver TT. De är misstänkta för mord och grovt vapenbrott.

Häktningsförhandlingen kommer att hållas under tisdagen.

Skjutningen skedde i ett bostadsområde
TT
En man i 25-årsåldern sköts till döds
Sveriges Television
Mannen fördes till sjukhus med helikopter, men dog senare av sina skador
Aftonbladet
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